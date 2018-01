Caldo Deportivo de 18 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 18 Enero 2018 Publicado en Caldo Deportivo

“Vamos a complacerte Parra. El próximo juego de Chorrillo FC vs Atl. Veraguense en el Maracaná, vamos a hacer entrada a 6.00 [dólares] pero 2x1. O sea 3.00 por persona. Ahora twitea y que la gente responda a ver si es cierto que precio mas bajo, aumentara la fanaticada”. Fue el reto que posteó Manuel Aria, directivo del Chorrillo En respuesta a los comentarios del técnico de ese club, el colombiano Richard Parra.La Jornada Mundial de la Juventud que se hará en 2019 en Panamá ha logrado que jóvenes hagan deporte: La Comunidad Shemá tendrá un convivio de fútbol y en la Garnaderita, desde 8:00 a.m.La canchas sintéticas del corregimiento de Betania están en deplorables condiciones físicas, que podrían provocar lesiones en las rodillas y tobillos a los niños y jóvenes que concurren a estos sitios deportivos. La junta comunal de Betania está de adorno. Jo...El sóftbol está a la espera que Pandeportes le otorgue un campo de juego para entrenar este deporte, que se desarrolla en lo masculino y femenino. Para jugar sóftbol deben ir al interior del país.El gimnasio José ‘Beto’ Remón está sin recibir el mantenimiento del aire acondicionado y pintura que tanto esperan los voleibolistas criollos.En Pandeportes destituyeron a un funcionario que la esposa tiene cáncer. El señor es la única fuente de ingresos, ya no podrá comprar los medicamentos, ni mucho menos llevarla a las quimios por falta de dinero.Algunos atletas y dirigentes de karate en Panamá denuncian que hay un “señor” en la federacón de ese deporte que bloquea y torpedea a los deportistas que deben asistir a eventos y fogueos internacionales. Él decide quien va y según dicen por los corredores, el que le cae mal no va. Ojo Pandeportes con esta situación.

