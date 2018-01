Caldo Deportivo de 16 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 16 Enero 2018 Publicado en Caldo Deportivo

Los ciclistas de competencia deben ser regulados por la federación de este deporte, porque ellos no pueden hacer gala de sus condiciones y velocidad ante pequeños que están aprendiendo en ciclovías recreativas familiares. Señores, estos sitios no son velódromos personales para sus prácticas.Los juegos del 2022 serán en Panamá y se espera que se construyan estadios para esta cita, pero aún no se ve nada en concreto.El joven tenimesista panameño Jacobo Vahnish amaneció ayer como No. 2 del mundo del Ranking Mundial de la ITTF. Ojalá el deporte levantara pasión como el fútbol.El patinaje artístico y sus atletas deberán esperan otro año para que el COP y la dirigencia de este deporte se sienten a dialogar.Esperamos que esta diferencia no afecte a las chicas, que ya están despuntado fuera del país, con ayuda de los padres de familia.En la comisión de boxeo profesional deben hacer algo con promotores y apoderados que abandonan a sus púgiles cuando son derrotados en combate. A esos manejadores nadie los cuestiona sobre esto.Las obras que Pandeportes prometió, solo ha cumplido en el béisbol, pero las otras, como piscinas y gimnasios, están en el olvido.‏El DT colombiano de El Chorrillo, Richard Parra, sigue picando en redes: “Por favor darle muchos RT a este consejo para ver si llega a manos de la @LPFpanama . Es fácil...si se bajan los precios de las entradas y se mercadea mejor la liga, los estadios se verán mas llenos. Por ende, las empresas al ver esto querrán entrar al Fútbol Panameño”.El atletismo ha dado pruebas que da resultados en las justas regionales y eso que no tienen pistas adecuadas para entrenar la disciplina.Atletas panameños que son campeones mundiales en deportes son destituidos en Pandeportes cada año. La razón, solo se les hace un contrato y no se los nombran permanentes.

