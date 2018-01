Caldo Deportivo de 15 de enero de 2018 Escrito por Redacción. 15 Enero 2018 Publicado en Caldo Deportivo

Reto del básquet nacional en febrero próximoEl equipo nacional de baloncesto debe recrgar sus energías en Febrero tras el empujón que representó ganar la medalla de oro en los Centroamericanos de Nicaragua, el año pasado, pues el próximo mes se mide a Paraguay (día 23) y a Uruguay (26), en su camino a la clasificación a la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA de 2019. Aún el milagro es posible.



Atletas especiales se hacen presentes

Los atletas de Olimpiadas Especiales han dicho presenta de la recién inaugurada versión 2018 del Mundial del Barrio. Un gran mensaje de inclusión, tolerancia y respeto a jugadores y público en general.



Un juego sin público ni cámaras TV

No deja de ser curioso que el partido inaugural fue a puerta cerrada entre Árabe vs. Veragüense: una fiesta que inicia sin público y sin TV.



Tenis de mesa despierta hoy

Hoy, se inaugura la Liga Panameña de Tenis de Mesa, en la Academía Spin It, ubicada sobre la Avenida Condado del Rey, en Plaza Altos de Panamá, con 8 equipos que se disputarán la corona en 9 jornadas, los lunes, miercóles y viernes, en un espacio horario, entre 7 a 9 pm y 9 a 11 pm. Esta liga saldrán las figuras que de seguro darán de que hablar a nivel internacional. El horario no es el mejor, pero hay que ir.



Esperan que los coreanos cumplan

Los taekwondistas panameños confían que el próximo centro de alto rendimiento que auspiciará el Kukiwon de Corea del Sur, los tome en cuenta para mejorar su nivel en las técnicas de combate.

Piscina destruida y sin avance

La cacareada planificación de trabajos de las piscinas en Pandeportes no ha llegado a la pileta Pedro Adán Gordon. La obra está destruida y sin ningún tipo de avance en su remodelación. Mal.

Representará a Panamá en Juegos de la Juventud

Panamá tendrá una representante en el grupo de jóvenes inspiradores para los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018. (del 6 al 18 de octubre). Se trata de la joven Carolina Joly, escogida por el COP.



Púgiles entrenan en destartalado local capitalino

El deterioro del tabloncillo donde diariamente entrenan los púgiles, en el gimnasio de Pedro ‘Rockero’ Alcázar, de Curundú, es evidente. Esperamos que el personal de deportes de la Alcaldía, haga las reparaciones.



El Veragüense con más asistencia

Datos en redes señalan que el torneo pasado de la LPF, ponen al Atlético Veragüense, como líder en asistencia de sus fanáticos en la ronda regular: 5,500, le sigue el Sporting, 5,200 y Tauro 4,700.



¿Habrán reales cambios en el fútbol criollo?

Muchos se preguntan si será cierto que habrá un cambio real no solo en la LPF, sino en el fútbol nacional, como ya lo han reiterado los mandamases de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut). Todo el “cambio” debido a la clasificación al Mundial de Rusia 2018 (el primero en nuestra historia). La incredulidad se apoderó de muchos, pero a la vez, la esperanza de tener un balompié de calidad, que sea competitivo a nivel mundial.

