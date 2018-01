Caldo Deportivo de 5 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 05 Enero 2018 Publicado en Caldo Deportivo

Por allí dicen que el presidente Juan Carlos Varela, herrerano de pura cepa, estará hoy en el partido entre las novenas de Panamá Oeste y Coclé, en el estadio Olmedo Solé, en Las Tablas, en lo que coincide con que las entradas a ese encuentro sean totalmente gratis, porque se dará la entrega de la orden de proceder del nuevo coliseo Remón Cantera. Gobierno en acción.El escándalo de una junta comunal en Arraiján que “gastó” miles de dólares en un cuadro de béis sería una brusca si se investiga más.Unos fanáticos del Plaza Amador postearon en redes: “A 8 días de comenzar el torneo de Liga Panameña de Fútbol no veo un solo cambio a lo que dijo Pedro Chaluja que venia una revolución FEPAFUT no han hecho nada para que esto cambie los equipos no han hecho un fichaje importante ni hacen mercadeo bueno en fin más de lo mismo”.Los luchadores esperan que se cumpla la promesa de construcción del Centro de Deportes de Contacto que hizo el del director de Pandeportes Mario Pérez en la ciudad deportiva Irving Saladino.En la mañana de ayer el defensor de nuestra Selección Nacional de fútbol mayor, Román Torres visitó y compartió con los niños del equipo Atlético Nacional. El ‘heroe’ de la clasificación al Mundial es humilde.Los comisionados de boxeo profesional de Panamá deben ser más severos al momento de dar permisos para combates a púgiles que no llenan los requisitos.Los púgiles del gimnasio Rockero Alcázar, de Curundú, se sienten temerosos, porque las lluvias empeoren el maltrecho coliseo.La Fedebeis indicó que los estadios Remón Cantera (Coclé) y Glorias Deportivas Baruenses (Ch. Occidente) solo serán utilizados hasta el fin de la Serie Regular del Béis Juvenil (30 enero), serán remodelados.Pelear fechas festivas, como el fin de año, sin duda es una tradición japonesa, y parece que les da resultado, nada más miren la paliza que Ken Shiro le dio a Gilberto Pedroza. Deberíamos copiar eso.El comentarista deportivo Julio Shebelut dio un “consejo” en sus redes social que debería ser escuchado: “Nicolás Muñoz sin equipo y Kevin Kuranyi retirado, ambos son de San Miguelito y se encuentran en Panamá; porque no intentar el Sporting, tener a los dos en sus filas? Sería una delantera soñada y de lujo para esta temporada. Y seguro llevarían a mucha gente a los estadios”.

Imprimir Correo electrónico