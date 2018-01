Caldo Deportivo de 4 de enero de 2017 Escrito por Redacción Web. 04 Enero 2018 Publicado en Caldo Deportivo

El delantero panameño Luis Tejada sigue siendo noticia en Perú, tras no llegar a un acuerdo con Universitario de Deportes y fichar por Sport Boys, que según el club “no estaba en sus planes”. Pero el veterano jugador debe tener claro que este año podría ser su último en las canchas y que manera para celebrarlo que jugar el Mundial de Rusia a un buen nivel. Para ello necesita minutos en club.El karate en la provincia de Chiriquí espera tener mas apoyo de Pandeportes y del COP, para participar en el ciclo olímpico 2020.“La burocracia es la causa que todo sea lento por lo que afecta la acción de Pandeportes, que busca la manera de ayudar a los atletas”, dijo Esther Faskha, presidenta del Comité Paralímpico de Panamá.El llamado “equipo de futbolistas sin contrato” sostendrá hoy su primer amistoso contra el club Costa Del Este, de la Liga Nacional de Ascenso, a las 10:00 a.m. en el estadio Luis “Cascarita” Tapia. No sabemos si es como una protesta o para recolectar fondos para ellos.El surf en Panamá no está en el plan de becas de las autoridades deportivas, a pesar que este deporte le ha dado preseas al país. Ellos no reciben estímulo deportivo, por sus logros en el extranjero.El COP deberá hacer las paces con federaciones con las que tuvo diferencias en el 2017. Esperemos que se haga por el bien del atleta.Los patinadores en Panamá no cuenta con una pista para entrenar ojalá que este año 2018, se le haga una para que puedan hacerlo.Para el “astrólogo” de la cadena Telemundo Edward’ O, Panamá este año está bajo el manto del signo de Escorpión, lo que significa que será el país latino que ganará en la Copa del Mundo 2018. Ojalá él la pegue.Llegó el 2018 y los tiradores olímpicos están sin armas adecuadas, se espera se formule una ley que ayude a traer armas para el deporte.El delantero alemán de 35 años con raíces panameñas Kevin Kuranyi, internacional en 52 ocasiones con Alemania y sin club desde su marcha del Hoffenheim el pasado verano, dará hoy, a las 7:00 pm., en la Churrería Manolo, en Obarrio, detalles sobre su plan de retiro del fútbol, que incluye un partido en Panamá. En marzo anunció su ida

