Caldo Deportivo de 3 de enero de 2017

El presidente Juan Carlos Varela en su cuenta de Twitter: @JC_Varela recalcó ayer parte de su discurso “muy deportivo” en la Asamblea: El 23 de marzo asistiremos al juego entre las novenas de Chiriquí y Herrera en el nuevo estadio Kenny Serracín”. Y agregó “Nuestra selección logró clasificar al Mundial de Rusia 2018. En junio veremos por primera vez ondear nuestra bandera en una Copa Mundial de Fútbol llenándonos de orgullo”.Los jugadores del CAI contarán con una alianza deportiva nunca antes vista, que dará de que hablar. Promete el club chorrerano este año.El C.D. Plaza Amador informó a todos sus fans y no fanáticos que “Pronto hará el lanzamiento oficial de sus nuevas pieles (camisetas) de la marca UMBRO. Pendientes.. Otra entidad que se renueva.Los karatecas de Panamá esperan que el año 2018, la federación de este arte marcial los apoyen más.Estos deportistas nacionales que ya han iniciado su ciclo olímpico, necesitan la ayuda, pues este deporte ingreso en el programa de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.Los atletas veragüenses solicitan que para este 2018, Pandeportes, los tomen en cuenta para la construcción de un gimnasio polideportivo en esa provincia, que tanto lo necesita en el deporte.Los dirigentes deportivos hicieron un llamado a la concordia a lo interno del COP y las federaciones. Esto en beneficio de los atletas.El sóftbol nacional aspira a tener un campo de juego propio en la ciudad capital y no tener que ir hasta el interior del país para entrenar.Los residentes de Betania esperan que una vez culminado los trabajos de remodelación del Yuyín Luzcando y del campo de béisbol, se puedan usar y no se les cobre por su uso a los deportistas del sector.El gimnasio de Pedro Miguel requiere de una mejor iluminación para que se siga usando por los jóvenes y niños del sector de Áncon.El deporte en el distrito de La Chorrera sigue esperando las mejoras que la actual administración de gobierno prometió en el año 2017, en temas como: estructuras deportivas, ayuda a los atletas, y el nombramiento de entrenadores especializados en la técnica, táctica, fuerza y velocidad de los deportistas de la 10ma provincia.

