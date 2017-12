Caldo Deportivo de 21 de diciembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 21 Diciembre 2017 Publicado en Caldo Deportivo

La novena de Panamá Metro no ha podido prepararse de la mejor manera para el Campeonato Juvenil que inicia el próximo mes de enero del 2018, debido al uso limitado del Estadio Nacional Rod Carew. Las distintas actividades que se han realizado en los últimos meses, además de las constantes lluvias, el mantenimiento y la Liga de Probeis, le han imposibilitado practicar algunas jugadas.Pedro Chaluja, jerarca de Fepafut, tuvo una reunión el martes con la Comisión Arbitral y árbitros del fútbol local tras el paro en la LPF.Los futbolistas profesionales de Colón tendrán hoy un partido benéfico a las 6:00 p.m. en el Estadio Armando Dely Valdés. Será a beneficio de los niños de bajos recursos y entregarán juguetes.“Ya que la Naranja Mecánica no estará en el Mundial, regalamos este balón de la suerte a la Sele. ¡Vamos con todo Panamá!”, posteó en su Twitter la Embajada de Holanda en Panamá. El capitán Román Torres fue el encargado de recibir el obsequio el martes.Sampson Lewkowicz, promotor internacional uruguayo, tuvo un gran gesto ayer con el boxeo panameño al donar guantes para el gimnasio Pedro ‘Rockero’ Alcázar, en Curundú. ¡Que siga el apoyo!La cerca del parque del edificio Tuira está dañaba y sus juegos están deteriorados. ¿Y la Junta Comunal de Betania está de adorno?El jugador panameño Tony Taylor tendrá un campamento de fútbol del 12 al 14 de enero para niños de 8 a 12 años en Jacksonville (Florida).Los boxeadores panameños estiman que muchos de los pleitos en los Centroamericanos fueron amañados por los jueces y árbitros, para así favorecer a los púgiles nicaragüenses en las decisiones finales.Pandeportes no ha dicho nada de los atletas y si los van a evaluar para aumentar las becas a los que ganaron en los Centroamericanos.El exseleccionado nacional y jefe de deportes de la Alcaldía de Panamá, Roberto Brown, se ha puesto un reto de elegir 10 jugadores de la LPF para ayudarles a mejorar su léxico, forma de escribir y de vestir, además de su lenguaje e imagen corporal. “Necesito la ayuda de un almacén. ¿Habrá algún buen Samaritano?”, posteó en su Twitter.

