"Quiero ser alguien grande"

El orgullo y las sonrisas son contagiosas si se está cerca de Héctor Cención. Y es que este joven, a sus 18 años de edad, irradia optimismo, pues ha vuelto a poner a Panamá en lo más alto en las competencias internacionales: esta vez, en su disciplina, el karate.

Cención conquistó el pasado 23 de agosto la medalla de oro en la categoría juvenil, en Kata individual, en el XXVIII Campeonato Panamericano de karate sub 21, juniors & cadetes Buenos Aires 2017, en Argentina, (del 21 al 26 de agosto). Un logro que casi se trunca, debido a la negativa de la Federación de Karate de Panamá (Fepaka), de no otorgarle el aval (una firma) para asistir al evento. Por la presión en los medios de comunicación y una queja formal contra la Fepaka, Cención y su familia lograron que Pandeportes y la Fepaka le diera el aval.

Y de que manera el joven, respondió a ese voto de confianza: ganado la medalla de oro.

“Este es la primera medalla histórica de Panamá en un torneo tan importante y además estoy súper feliz, al conocer que ahora estoy tercero en el ránking mundial en la categoría sub 21, y el mejor del continente americano [ver imagen izquierda abajo]”, dijo el atleta nacional.

Pide mayor apoyo

Cención afirma que tras ganar en el Panamericano, tiene el derecho de participar en el Mundial de Karate juvenil y sub 21, en Tenerife, España, del 26 de octubre al 1 de noviembre próximo. “Estoy buscando patrocinio para que me apoyen, espero que el Comité Olímpico de Panamá, tengo programado una reunión con el presidente del COP este jueves, a las 3:00 p.m., en las que le plantearé que me hustaría hacer el ciclo olímpico e ir al mundial”, señaló Cención.

El joven no descartó que la Fepaka lo apoye: “no estoy esperando nada de ellos, pero si me ayudan, no los voy a rechazar. No le reclamo nada a la federación. No quiero caer en eso, de ser alguien peleón. Pero si soy alguien que se defiende y lucha por sus sueños”. Agregó que “mis objetivos son: primero participar en el mundial de Tenerife, luego los Juegos Bolivarianos [en Colombia, del 11 y el 25 de noviembre], cuya participación está en 50-50, pues el problema es monetario y que corresponde al inicio del ciclo olímpico. Luego quiero participar en los juegos Centroamericanos, en diciembre próximo [en Nicaragua] y tras eso, competir en el Open de París (Francia) en enero de 2018.

Concluyó que espera reunirse con el nuevo director de Pandeportes, Mario Pérez, para solicitarle un aumento en la beca de estímulo deportivo que ya tiene, pues “quisiera que mi vida mejorara y quiero ayudar a mi familia”.

