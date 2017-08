Licenciados en el fútbol: una puerta para llegar al éxito Escrito por Francisco Márquez . 28 Agosto 2017 Publicado en Deportes

La carrera de un futbolista por lo general suele acabar después de los 35 años y por eso el estudio juega un papel clave para garantizar su futuro como profesional. Manuel Bonilla, jugador de 29 años que milita en el Sporting SM, uno de los pocos que se han consagrado en ambos roles, explicó que él vino desde Santiago (Veraguas) y le tocó sacrificarse para obtener la Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en la UTP.

“Aquí en Panamá tienes que estudiar porque del deporte no se puede vivir. Si no tienes un título y estás aquí las puertas se te cierran”, señaló. El exseleccionado nacional y también licenciado Juan Ramón Solís dijo que combinar el deporte y el estudio es la fórmula exitosa. “Deporte y estudio si se llevan bien de la mano es éxito y no solamente económico sino en la parte integral y profesional”.

