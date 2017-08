Bayern Munich y Dortmund ganan y se lanzan por el título Escrito por Redacción Web. 26 Agosto 2017 Publicado en Deportes

El Bayern Múnich y el Borussia Dortmund vencieron este sábado, en la segunda jornada de la Bundesliga, y ya encabezan la clasificación junto a un sorprendente Hamburgo, que también suma seis puntos.Los muniqueses fueron los primeros en golpear.

Lo hicieron en una trabajada victoria en la cancha del Werder Bremen (2-0) que no llegó hasta el tramo final, cuando el polaco Robert Lewandowski, con un doblete (min. 72 y 75), dio un paso al frente para resolver un partido que se iba al empate.Más rotundidad mostraron los de Dortmund, que doblegaron al Hertha de Berlín con goles del gabonés Pierre Emerick Aubameyang (16) y del turco Nuri Sahin (57).El vigente campeón, todavía con la ausencia del colombiano James -lesionado-, sudó para llevarse un duelo que no se resolvió hasta los últimos 20 minutos, cuando el francés Kingsley Coman regateó con habilidad en la línea de fondo antes de servir un centro raso que 'Lewan', de espuela, no perdonó (72).El '9' cerró el partido sólo tres minutos después, tras conducir el esférico hasta el borde del área, deshacerse de un rival y definir fuerte y con la izquierda (75).

