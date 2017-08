Messi, con doblete, doblega al Alavés Escrito por Redacción Web. 26 Agosto 2017 Publicado en Deportes

El Barcelona logró imponerse en la cancha del Alavés (2-0), este sábado en la segunda jornada de Liga, gracias al doblete del argentino Leo Messi, que deja a los suyos líderes provisionales junto a la Real Sociedad.

El Barcelona logró imponerse en la cancha del Alavés (2-0), este sábado en la segunda jornada de Liga, gracias al doblete del argentino Leo Messi, que deja a los suyos líderes provisionales junto a la Real Sociedad.'La Pulga', que llegó a fallar un penal (min. 39), logró adueñarse de un partido que pintaba mal para el Barça.

Tras una primera parte plana y sin ideas por parte de los 'culés', a Leo se le iluminó la bombilla y firmó dos goles (55 y 66) que sirvieron a los suyos para amarrar los tres puntos.El primero lo hizo tras una internada de Jordi Alba que supo leer bien Andrés Iniesta.

El 'mago de Fuentealbilla' metió un balón en profundidad que el lateral puso al centro del área, donde Messi, tras controlar y orientarse, mandó dentro con la ayuda de un defensa.El segundo lo anotó tras aprovechar un pase de cabeza de Paco Alcácer -que había entrado a la cancha poco antes (57)-. El ex del Valencia cortó con la testa un despeje de la zaga rival y el balón le quedó muerto al argentino, que no perdonó.Con la ventaja de dos tantos, el Barça supo controlar la contienda y pudo incluso ampliar la diferencia con un disparo de Messi -referente en el ataque blaugrana toda la tarde- que se fue al larguero (75)."Jugar aquí siempre es complicado, sobre todo a estas alturas de la temporada. Pero hemos sabido ir creciendo minuto a minuto", resumió el croata del Barcelona Ivan Rakitic.El duelo había comenzado mal para los hombres de Ernesto Valverde ante un Alavés correoso y valiente que no les dejaba desarrollar su juego.El técnico culé, antes las bajas en ataque, dispuso un 4-3-3 en el que Aleix Vidal y Gerard Deulofeu ocuparon los extremos y el argentino ejerció de falso 9.



La fórmula, al menos durante la primera parte, no dio resultado y se vio a un Barça lento y sin picante. Solo Gerard Piqué, que provocó un penal a la salida de una falta lateral, logró agitar a los suyos.El tiro de los 11 metros corrió a cargo de Leo, que falló. El arquero Fernando Pacheco acertó las intenciones del '10' y con una gran estirada atajó el disparo."Ha sido un encuentro en el que hemos tenido que mostrar mucha paciencia. Su defensa estaba muy cerrada, sellaban muy bien los espacios y nosotros estuvimos al principio un poco bloqueados", explicó Valverde ante la prensa.Además, 'La Pulga' sumó esta tarde su gol 350 y 351 en la Liga, en un partido también por el debut del brasileño Paulinho, que entró a la cancha en sustitución de Iniesta (88).También hizo su debut Enzo Zidane, hijo del entrenador del Real Madrid, que saltó al campo en el minuto 78. El centrocampista, de 22 años, fue adquirido en la actual ventana de fichajes procedente de las categorías inferiores del club blanco.Precisamente el Real Madrid cierra esta segunda fecha del campeonato ligero el domingo ante el Valencia (20h15 GMT), donde intentará no perder comba ante los culés.En el resto de encuentros de este sábado, el Levante recibe al Deportivo, el Girona al Málaga y Las Palmas al Atlético de Madrid.El viernes la Real Sociedad, en el que fue el partido 500 de Xabi Prieto, logró su segunda victoria consecutiva con un rotundo 3-0 ante el Villarreal. En el otro partido adelantado, el Betis ganó al Celta de Vigo, que ya suma dos derrotas en sendas jornadas.

Imprimir Correo electrónico