Vettel: No estoy del todo contento, pero en líneas generales el coche va bien Escrito por Redacción. 25 Agosto 2017 Publicado en Deportes

EFE | El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, que acabó quinto la jornada de ensayos libres para el Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, dijo este viernes que "no" está "del todo contento", pero que "en líneas generales, el coche va bien". "No estoy del todo contento, pero en líneas generales, el coche va bien. Sólo nos faltan algunos detalles.

Esta es una pista muy bonita y los coches tienen más agarre, así que es más divertido. Debería estar bien mañana, aunque no sé qué tiempo tendremos aquí", comentó Vettel, cuádruple campeón del mundo (entre 2010 y 2013, con Red Bull).

"Esta pista es muy larga, así que no es tan sencillo que todo encaje", advirtió, no obstante, 'Seb', que viene de igualar en Hungría las cuatro victorias que lleva este año el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), segundo en el campeonato y al que aventaja en catorce puntos. "Hoy no acabé de encontrar el ritmo, pero la tanda larga fue mejor.

Así que, en líneas generales, el coche tiene el potencial para ir rápido, pero tenemos que acertar", manifestó Vettel, 46 veces victorioso en Fórmula Uno, categoría en la que ha firmado 48 'poles'. "Yo tengo que poner mi parte y sé que puedo ser más rápido.

Los viernes es más difícil evaluar la situación, porque parece que los sábados todo el mundo da un paso adelante. Si somos capaces de hacer eso, entonces estaremos muy cerca. Estamos aquí para darles guerra a nuestros rivales", indicó Vettel este viernes en el circuito de Spa-Francorchamps.

Imprimir Correo electrónico