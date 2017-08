Cención conquista el oro en torneo Escrito por Redacción. 24 Agosto 2017 Publicado en Deportes

El karateca panameño Héctor Cención Salazar conquistó ayer la medalla de oro en la categoría juvenil, en Kata individual, en el XXVIII Campeonato Panamericano de karate sub 21, juniors & cadetes Buenos Aires 2017, en Argentina.

En la final, el joven de 18 años, que reside en el sector 4 de San Isidro, San Miguelito, se medió al colombiano Felipe Polo, venciéndolo con un gran desempeño, y así acreditarse con la presea dorada. La madre de Cención informó ayer muy emocionada la buena noticia.

La Liga Provincial De Karate Do Panamá felicitó a Cención “por la medalla de oro, a pensar que no le querían dar un aval para ir a este Panamericano”. Y es que la federación de ese deporte, en primera instancia, le negó el aval para ir al torneo, porque según el grupo, Cención no tenía el nivel para competir.

Imprimir Correo electrónico