Chris Froome y Sky controlan y mandan con la precisión del metrónomo

EFE | El primer final en alto de la 72 Vuelta a España ha confirmado que el Sky del líder Chris Froome y toda su tropa están dispuestos a marcar con la precisión de un metrónomo los diferentes tiempos de la carrera y los compases a seguir por parte de sus rivales.

Desde la contrarreloj por equipos con la que arrancó la competición en Nimes (Francia), el balance de Chris Froome con respecto a todos los que están catalogados como sus principales adversarios es positivo. Sobre todos ellos ha conseguido ampliar la ventaja con la que comenzó en los días siguientes o enjugar lo poco que cedió. No tardó nada en refrescar la memoria a todos que en la Vuelta de 2011, en la que vistió por primera y única vez el maillot rojo antes de esta edición, la victoria frente al cántabro Juanjo Cobo se le escapó por "únicamente 13 segundos".

Mucho más cercana en el tiempo y más fresca está su actuación el pasado mes de julio en su cuarto Tour de Francia victorioso en el que llegó a la penúltima etapa, la contrarreloj de Marsella, con un exiguo medio minuto sobre el francés Romain Bardet (AG2R) y el colombiano Rigoberto Urán (Cannondale) para sentenciarlo allí.

Aquí, a la espera de que lleguen las primeras etapas realmente serias y con puertos largos, lo tiene todo bajo su control y sin dejar nada al azar. De sus rivales, el único que hasta esta quinta etapa había podido reducir su desventaja era el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) pero en esta ocasión ha cedido más de medio minuto, con lo que en estos momentos todos los perseguidores de Froome presentan un balance negativo con él desde que comenzó la carrera en Nimes.

El único que puede hacer albergar dudas al británico de origen keniano es el colombiano Esteban Chaves (Orica Scott), tercero en 2016, que ha aguantado las dos embestidas finales con las que ha martirizado a sus rivales en estos cinco días. A todo ello se ha sumado, a pesar de hacerse con un liderato que "no me esperaba" en Andorra, que junto a sus compañeros ha asumido su rol de líder de la carrera española, no solo en el plano deportivo defendiendo el jersey rojo sino en el más amplio sentido de la palabra.

Así lo hizo en Tarragona cuando en sala de prensa demandó a la UCI y la organización la necesidad de trasponer a la Vuelta la medida de los tres segundos en los esprines que ofrece una mayor seguridad y evita riesgos sobre todo para los que están en la lucha por la general y no se meten en la pelea con los hombres más rápidos del pelotón.

En lo deportivo, todos en el pelotón coinciden en que el Sky ha traído a la Vuelta su mejor nueve de la historia y en esta ocasión parecen dispuestos a añadir a su palmarés otra grande que no sea el Tour, el escenario en el que desde su irrupción en el pelotón han demostrado una y otra vez que mejor saben moverse.

Además, su director de equipo, el francés Nicolas Portal, ha afirmado en el transcurso de la carrera que ve a su pupilo incluso mejor que en el pasado Tour, algo que el propio Froome no ha ratificado con rotundidad al afirmar que "es difícil saberlo, me siento bien y quiero ir día a día, pero de todas las formas está bien que lo diga el director". En la castellonense Alcossebre con el final en la ermita de Santa Lucía, una de esas cortas ascensiones pero con rampas imposibles que ha patentado la Vuelta, llegaba el primer final en alto de la carrera española y desde la salida de Benicássim los hombres de negro se han encargado de conducir el pelotón al ritmo que más les ha interesado en cada momento de las casi cuatro horas y media de etapa.

Desde el kilómetro 12 que se ha conformado de manera casi definitiva la escapada buena del día con 17 hombres, los Sky que dirige el francés Nicolas Portal han dejado hacer a los fugados con precisión milimétrica. La mayor parte del tiempo moviéndose en el entorno de los tres minutos y medio, para en la fase final dejarles llegar hasta la barrera de los siete minutos, cuando el holandés Jetse Bol (Manzana Postobón) ha podido soñar despierto algunos kilómetros al verse como líder virtual.

Todo ha sido un mero espejismo. Llegado el momento, los Sky han puesto la maquinaria a su máximo rendimiento para seguir manteniendo las cosas en su sitio y tener el control de la carrera. Los Sky y Froome quieren tener todo bajo su severo control y no parecen dispuestos a dejar resquicios para la intervención de los que aspiran a derrotarlos.

