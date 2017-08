Messi y Neymar reaparecen juntos en una fotografía en las redes sociales Escrito por AFP. 22 Agosto 2017 Publicado en Deportes

AFP | La estrella del Barcelona Lionel Messi publicó este martes en las redes sociales una fotografía en la que aparece junto a su excompañero Neymar, horas después de que el club azulgrana anunciara que denunciará al brasileño, ahora en las filas del París Saint-Germain.

"Volvió", escribió en Instagram Messi, debajo de una foto en la que aparece acompañado por Neymar y el uruguayo Luis Suárez, hasta hace un par de semanas el famoso tridente 'MSN' del Barcelona.

El mensaje está dirigido, junto a un 'emoticono' de sonrisa, a otro jugador del Barcelona, Gerard Piqué, por su famoso 'Se queda', que publicó días antes de que Neymar anunciara que dejaba el Barcelona para fichar por el PSG en el traspaso más alto de la historia del fútbol (222 millones de euros).

En otra fotografía publicada este martes, Neymar aparece junto a Piqué. Finalmente publicaron otra instantánea en la que se puede ver también al brasileño Dani Alves, exjugador del Barça igualmente hoy en las filas del PSG, su compatriota Douglas y el croata Ivan Rakitic.

Horas antes el Barcelona presentó una demanda laboral contra Neymar por incumplimiento de contrato, tras su salida del club a principios de agosto, reclamándole que devuelva una parte de su prima de renovación y una indemnización de 8,5 millones de euros, informó el club.

El comunicado del club azulgrana llega después de que Neymar cargara el domingo contra la directiva del Barcelona en unas declaraciones tras la goleada 6-2 del PSG al Toulouse.

"Pasé cuatro años allí y fui muy feliz. Al principio, fui muy feliz. Pasé cuatro hermosos años y me fui feliz, pero con ellos (la dirección del Barcelona), no".

"Para mí -agregó el brasileño- no son la gente que debería estar dirigiendo al Barça. El Barça se merece mucho más y todo el mundo lo sabe".

Imprimir Correo electrónico