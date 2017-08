Cristiano se reencuentra contra el Bernabéu Escrito por Redacción. 22 Agosto 2017 Publicado en Deportes

EFE | La XXXVIII edición del Trofeo Santiago Bernabéu servirá para que el portugués Cristiano Ronaldo se reencuentre con la afición del Real Madrid después de un verano con todo tipo de rumores, en una edición con el Fiorentina de invitado, en la reedición de la final de la Copa de Europa de 1957.

Se cumple el 60 aniversario desde la conquista de la segunda Copa de Europa del Real Madrid, cuando el conjunto madridista revalidaba su título justamente en el estadio Santiago Bernabéu. Y el Trofeo Snatiago Bernabéu seguirá la línea marcada en su última edición con los homenajes a finales del torneo más prestigioso del planeta fútbol.

Si hace un año se enfrentaba al Stade de Reims en la que era reedición del duelo de la primera y cuarta Copa de Europa madridista, esta temporada será el Fiorentina italiano, el club invitado, en la que será su primera participación en la historia del trofeo.

Después de haber jugado ya en su estadio el partido de vuelta de la final de la Supercopa de España, la afición madridista recibirá al Real Madrid de Zinedine Zidane en pleno momento de euforia y éxito, con el inicio de campaña con la conquista de las dos Supercopas, con imagen de clara superioridad ante el eterno rival, el Barcelona, y tras comenzar LaLiga Santander con goleada en Riazor y liderato.

El encuentro le servirá a Zidane para dar minutos a jugadores que hasta la fecha han tenido poca participación como Achraf, Nacho Fernández, Marcos Llorente, Dani Ceballos o Borja Mayoral, pero también para volver a ver en el Bernabéu a Cristiano Ronaldo.

Después de acabar el curso pasado pletórico, clave en la conquista de la Liga y la Liga de Campeones con su gran final de temporada, sus problemas con Hacienda provocaron que desde su entorno se filtrara su deseo de abandonar España y, con ello, cerrar su etapa en el Real Madrid. El astro portugués nunca abrió la boca ni se pronunció en redes sociales y desde su regreso a los entrenamientos todo volvió a la normalidad hasta que fue expulsado en la ida de la Supercopa de España, con un castigo posterior de cinco partidos. Volverá a tener minutos para ganar ritmo de competición y se reencontrará con la afición madridista del Bernabéu, sobre cuya respuesta está el foco.

Desde el pasado 14 de mayo, cuando el Real Madrid goleó al Real Betis en la penúltima jornada de LaLiga, Cristiano no ha vuelto a jugar en el estadio Santiago Bernabéu. Zidane no podrá contar en defensa con Jesús Vallejo, una de las caras nuevas de la temporada, y es más que probable que reserve al francés Raphael Varane que arrastra molestias y no jugó en Riazor. Tampoco estará en el centro del campo el croata Mateo Kovacic por un golpe en la cadera que le impidió jugar la primera jornada liguera tras brillar en la final a doble partido de la Supercopa de España frente al Barcelona.

La Fiorentina llega con una novedad, el fichaje del hijo de Diego Pablo Simeone, el delantero argentino Giovanni Simeone, que sueña con repetir de viola los goles del argentino Gabriel Batistuta.

El club italiano intenta reconstruirse tras perder a sus grandes estrellas -Borja Valero, Federico Bernardeschi, Matias Vecino y Kalinic- y su inicio de temporada no pudo ser peor, colista de la liga italiana tras ser goleado por el Inter de Milán (3-0). El Real Madrid recuperó hace dos años el tradicional Trofeo Santiago Bernabéu, que se disputó ininterrumpidamente todos los veranos desde 1979 y que en 2014 no se celebró por falta de fechas en el calendario. El conjunto madridista ha ganado 26 ediciones y lleva once de manera consecutiva.

