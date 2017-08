Víctor René Mendieta se hará cargo del Sporting San Miguelito Escrito por Redacción. 21 Agosto 2017 Publicado en Deportes

EFE | El ex seleccionado nacional de Panamá Víctor René Mendieta fue designado hoy como el nuevo técnico del Sporting San Miguelito de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), luego de la destitución de Javier Miller el pasado domingo, informó el club mediante sus redes sociales.

Con Miller al frente el Sporting San Miguelito solo sumó cuatro puntos, producto de cuatro empates, situación que Mendieta quiere girar y hacer del club un contendiente a la corona del fútbol profesional panameño en el Apertura 2017. "Es un gran reto para mi (...) nosotros llegamos a cambiar la visión de ser un equipo de media tabla para bajo, queremos aspirar a que el equipo crezca y sea protagonista, por lo menos en este semestre", manifestó a Acan-Efe Mendieta.

El técnico del equipo del distrito especial de San Miguelito en Panamá sabe que es una misión de alto perfil, pero señaló que "todos los retos son duros, pero si no los tomas, no sabes cual es tu capacidad. Yo me considero con mucha capacidad para sacar al equipo adelante".

El estratega, quien se mantenía hasta ayer como gerente deportivo del Sporting San Miguelito, manifestó que la directiva se decantó por él porque conoce a los jugadores del club. Sobre la plantilla, el otrora técnico de selecciones nacionales de categorías menores de Panamá, señaló que el equipo está bien y que "solamente hay que modificar ciertas cositas en la ofensiva y por ahí pueden empezar a salir la cosas".

El debut de Víctor René Mendieta al frente del Sporting San Miguelito se dará el viernes próximo a las 21:00 horas locales (02:00 GMT del sábado) cuando se midan al San Francisco en el estadio Muquita "Sánchez" de La Chorrera, a unos 40 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá.

Nuestra junta directiva presenta cómo nuevo director técnico de nuestros #Rojinegros al Profesor Rene Mendieta. pic.twitter.com/0bfyir9SqP — Sporting SM F.C. (@sportingsm) 21 de agosto de 2017

