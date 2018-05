La defensa de lo ilegal en redes sociales Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Puede sonar repetitivo esto de que muchas caras de la farándula, que están a favor de la legalización de la marihuana, se quejen cuando encuentran a X o Y persona con la sustancia ilegal. Se dan golpes de pecho, que en otros países no sé qué...¡Señores!, es ilegal en Panamá y hasta que eso no cambie, es un delito.Salen a comparar un caso de un corrupto con el que fuma hierba, y a la final de allí no pasan. ¿Cuántos han ido a la calle con pancartas a protestar? Claro, es más más fácil insultar e irrespetar desde sitios muy cómodos. Así andamos.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK

Imprimir Correo electrónico