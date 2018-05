Trabajo comunitario para todo infractor Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El trabajo comunitario es una medida que deberían utilizar más.A diario tenemos a gente conduciendo ebria, hurtando, faltando el respeto a la autoridad, fomentando pleitos callejeros, botando basura en la calle, entre otras infracciones no tan graves y muchas veces son reincidentes del hecho.Desde el colegio es necesario imponer cierto tipo de disciplina en el humano, que al parecer, no entiende de otra forma sino es por normas.Si famosos como: Paris Hilton, Amanda Bynes o Lindsay Lohan lo han hecho, ¿por qué en Panamá no se practica?Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK

Imprimir Correo electrónico