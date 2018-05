“Dale Like” es igual que mandar SMS Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Eso de promover un concurso en el que los participantes no tienen el mínimo conocimiento de baile, pero ni callejero, el cual deben ganar por “likes” en redes, es lo mismo que votar con mensajes de texto.Aunque no se gaste plata, se invierte en “data” y al final, la decepción; siempre sacan al que mejor lo hace porque no cuenta con la simpatía de todo el mundo.Hasta el momento, Mónica Nieto, Ludwik Tapia y Julián Torres son los mejorcitos. El resto, solo sabe de meneo y de las coreografías del club de Barney. La verdad, no esperen mucha técnica.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK

