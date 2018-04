La responsabilidad al pasear un perro Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Es hora que la autoridad sea más enérgica con aquellos que les encanta sacar a pasear a sus perros de manera irresponsable. Por si no lo sabían, un can no puede ir ladrándole a cualquier persona que encuentra, sin un bozal correspondiente y tampoco es permitido que su mascota haga sus necesidades en la calle y se queden allí, cual adorno.Sé que es muy difícil colocar cámaras en todas partes, pero en los sitios más turísticos, los municipios deberían estar al pendiente.Es momento de educarse, si quiere mascota, sea responsable de ella.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK

