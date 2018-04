De qué escuela salen los productores de TV Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Parece un tema repetitivo, pero, creo que si no estamos con el dedo presionando la llaga, no vamos a lograr mucho.No sé quién manda en los programas de televisión, si los productores, los gerentes o los personajes “estelares”.Cada día, el drama de estas parejas, que aún se hacen llamar novios, es terrible. Por más que la Senniaf ya llamó a capítulo a unos, que no están en pantalla ahorita, ya tienen a los esposos “platinados” para reemplazarlos y con chiquilla incluída.Sé que la gente hace de todo por fama y plata, pero esto es el colmo.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK

