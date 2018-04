¿Cómo regular sin gritar que hay censura? Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Varias personas me preguntan a diario qué vamos a hacer con estos canales de televisión que solo elevan la mediocridad de la gente, que sin conocimiento alguno del medio, las convierten en protagonistas de historias; solo respondo, ¡nada!¿Por qué? Primero porque en este país no se puede hablar de regulación sin que alguien grite casi flagelándose que es censura. Segundo, los medios se comprometieron a regularse ellos mismos, aunque a todas luces estamos seguros que por rating, no hay medidas para decir: eso sí vale, esto no.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK

