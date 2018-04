Vuelven las inundaciones con las lluvias Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Meses de sol, todos disfrutando de sus piscinas, campos de fútbol, parques y demás lugares de recreación, donde también tiraron basura y ahora que llegaron las lluvias, no paran las quejas en las redes.Conciencia es la palabra que nos debe entrar para que de una vez entendamos que cualquier mal que causamos se nos regresará a futuro.He visto hasta colchones en las aceras de ciertos corregimientos; personas que no tienen vergüenza en lo mínimo.Si usted es de los que lanza basura a donde va, no culpe a la autoridad si esto le afecta.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK

Imprimir Correo electrónico