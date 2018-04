¿Cuál es la necesidad de cocinar amarrado? Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Creí que con los programas vespertinos de TV, en los que intentan, de una u otra manera emparejar a los concursantes y a los presentadores, era lo último, pero eso de que dos supuestos “chef” tengan que cocinar amarrados, me dejó pensando.O sea, un espacio muy visto, que cada año demuestra excelencia, no necesita de esos trucos absurdos para mantener la audiencia.Me parece que la producción de televisión en Panamá cada día apuesta por lo que no es correcto, solo para complacer el morbo de cuatro gatos auspiciadores.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK

