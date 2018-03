Cuando le ponen precio al talento artístico Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Escuché que un artista panameño fue consultado por una entidad de gobierno para que haga propaganda, a lo cual el músico se mostró dispuesto, aunque, preguntó si esa colaboración era “Ad honorem”, puesto que, sabe que esa organización dispondrá de una partida para los partidos políticos que correrán en las elecciones de 2019.

Aunque no le respondieron en público, imaginamos que sí les van a pagar, ya que no sería justo gastar millones en gente, cuyos discursos no se cumplen ni a la mitad, y la mayoría solo quiere vernos la cara.

Lineth Rodríguez

