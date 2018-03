Entre el feminismo y la poca vergüenza Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Hay una fuerza a favor del feminismo y lucha porque la mujer tenga la misma importancia que el hombre en la sociedad, que raya la idiotez.

Esas mismas que solo llevan la palabra “empoderamiento” en la boca son las que siempre salen con poca ropa en la televisión, aceptan puestos donde las tratan como cabezas huecas, pero como se ven bien, es mejor eso que nada.

Me recuerdan a las actrices de cine contra el acoso sexual, todas de negro y sin recatos. Me preguntó, ¿por qué ellos no necesitan ir ligeros de ropa para atraer miradas o ganar más?

Lineth Rodríguez

