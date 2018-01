Se formó el Carnaval Escrito por Lineth Rodríguez. 21 Enero 2018 Publicado en Cotilleo sin pesar

Un año más los vendedores que estarán a lo largo de la ruta del Carnaval que organiza la ATP forman su ‘revolú’ pidiendo espacio.

O sea, hay que ser conscientes. Se abre un plazo para que se anoten, el que se queda por fuera, se quedó; no hay más.



El tiempo no se ha vencido y ya la gente empezó la rebatiña.



Me pregunto si esto es todo lo que hacen esas personas por subsistir al año. Al igual que ellos, pronto les seguirán los artistas que jamás cantan en el país, y en esa fecha quieren tarima.

Lineth Rodríguez

