Arbolitos en las calles Escrito por Lineth Rodríguez. 12 Enero 2018 Publicado en Cotilleo sin pesar

Así como piensan aumentar las multas para los que conducen en estado de embriaguez, tienen que analizar la de aquellos que dejan basura en cualquier lugar.

cPor más que Aseo hace campañas para que la gente lleve su arbolito de Navidad una vez piensa tirarlo, el público prefiere lanzarlo por allí.

He visto varios troncos regados por las aceras, en sitios donde no hay ni casas. ¿O sea, por un lado festejan el nacimiento de Dios y a los pocos días ya no les importa? Creo que al triplicar la infracción entenderán.

Imprimir Correo electrónico