Cartelera veraniega Escrito por Lineth Rodríguez. 10 Enero 2018 Publicado en Cotilleo sin pesar

Quien tiene hijos en su casa y no sabe a dónde llevarlos este verano para que pongan a trabajar la mente y disfruten del arte, hay empresas públicas y privadas con ofertas interesantes.

Es importante que padres, padrinos, abuelos, y demás adultos hagan el trabajo, de dar buen ejemplo a la juventud.

No puedo superar la cifra de estudiantes reprobados en 2017, y si no apretamos este 2018, estas generaciones nos tomarán de relajo; cargaremos parásitos y nuestra jubilación no será hasta los 70 años.

