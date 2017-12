Aleje los ‘Fake News’ Escrito por Lineth Rodríguez. 27 Diciembre 2017 Publicado en Cotilleo sin pesar

Desde hace meses circula en la radio la campaña en contra de los “Fake News” o noticias falsas que corren como pólvora en redes, y no sé si es lección de vida o una broma de mal gusto, pero eso de la entrega de zapatillas se dio en parte porque creemos todo.Señores, si la fuente no es confiable, de un medio con credibilidad, o un mensaje emitido de quien está promoviendo el regalo, deje de andar creyendo en documentos mal redactados.La situación se va a poner peor porque no queremos hacer caso.

