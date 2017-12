Solo te angustian Escrito por Lineth Rodríguez. 21 Diciembre 2017 Publicado en Cotilleo sin pesar

Debo confesar que cuando iniciaron los espacios de istmeños que luchan y salen adelante, en un canal local, me emocionaba, pero en los últimos días solo veo gente con problemas, que pasa dificultades, en la pobreza misma.

No sé cuál es la parte que me debe inspirar, ya que esos individuos siguen con dificultades, sin saber si al día siguiente comerán o no.



Una cosa es ir a la casa de alguien y ayudar, pero si vamos solo a ver la precariedad ajena, a mí me parece que ya perdieron el norte.

Lineth Rodríguez

