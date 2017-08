Necesitan exorcismo Escrito por Redacción. 21 Agosto 2017 Publicado en Cotilleo sin pesar

Encontrar un buen programa para ver en las noches es como buscar una aguja en un pajar, si no cuentas con servicio de televisión paga.Algunos de los programas que ofrecen los canales locales pareciera que no siguen un patrón y están estructurados al azar (a ver qué sale hoy o que invitado llega), no tienen un plan B, ni mucho menos un contenido que valga la pena.

Lo peor es que sus “anchors” lo admiten en pantalla, hasta escuché a uno decir: “vamos a tener que hablar pendejadas, el público puede llamar y opinar lo que quiera”. ¿En serio?

