Constituyente se escribe con 'c' de confusa Escrito por Mario Lara . Publicado en Al pie del cañón

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El debate fue abierto, pero en el camino olvidaron integrar a millones de panameños para los cuales un tema trascendental como este no importa más que la inseguridad o el precio de los alimentos.Puede que la sabiduría popular conciba que son estas (y no otras) las verdaderas preocupaciones, sin embargo, la raíz del problema está en que al no entender de qué se trata la propuesta de una quinta papeleta para una Constituyente Paralela, el tema queda inmediatamente anulado.Urge que la mayoría de la población se haga un juicio sobre este tema.Mario LaraTwitter: @mlaraptyInstagram: mariolarapma

Imprimir Correo electrónico