Son 70 minutos que te harán sentir mucho Escrito por Roberto Robinson. Publicado en Ajuste de Cuenta

Me aburrí, me reí, me entristicí, me enoje, me empu.., sentí muchas emociones en solo 70 minutos, eso es lo que provoca el documental “Minuto 87, PAnamá en el Mundial”, un pieza que de no ser panameño y haber vivido la clasificación de nuestro país a su primer mundial, no entendería.

Me sumo a las palabras del colega René Rivas: “Una película que a pesar de ser un #Hater hacia el 'Bolillo', llegarás en algún punto a aplaudir por el y su gesta completada”. De verdad te llega y te hace entender que nuestros futbolistas son sólo humanos.

ROBERTO ROBINSON

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr

Imprimir Correo electrónico