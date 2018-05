La fe, es de verdad, lo último que se pierde Escrito por Roberto Robinson. Publicado en Ajuste de Cuenta

Panamá tiene que darle importancia a otros deportes, no los tradicionales fútbol, baloncesto, boxeo y béisbol.Hay mucho talento en otras disciplinas que merecen tener la misma atención de parte de entidades de gobierno y empresa privada para desarrollarlas de la mejor manera. No que sean feudos de unos cuantos dirigentes (como políticos o comunitarios).El talento y el biotipo de atleta lo tenemos. Las ganas, bueno, sin apoyo se diluyen con el tiempo, pero la fe es eterna, la esperanza de mejores días para nuestro deporte no debe y no puede mermar.ROBERTO ROBINSONTwitter: @robsonmet7Instagram: robbinson.rr

