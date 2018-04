No hagas cosas buenas que parezcan malas Escrito por Roberto Robinson. Publicado en Ajuste de Cuenta

“No hagas cosas buenas que parezcan malas”.

Es un viejo dicho que desde niño le he escuchado a mucha gente (en especial, de mi mamá), lo que me recuerda lo hecho por ‘Bolillo’ Gómez, de meter al cuerpo técnico de la selección de Panamá a uno de sus hijos, para que éste supuestamente sea el encargado de utilizar un dispositivo de “Electronic Performance and Tracking Data”, que se emplea para controlar y mejorar el rendimiento individual y colectivo de los futbolistas.

¿No había más nadie apto para esto? ¿Tenía que ser su hijo?

ROBERTO ROBINSON

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr

Imprimir Correo electrónico