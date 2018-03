Con seis goles nos devolvieron a la realidad Escrito por Roberto Robinson. Publicado en Ajuste de Cuenta

No se por donde empezar. En realidad no me esperaba una goleada de escándalo como ese 6-0 ante Suiza, una selección que en el escenario mundial del fútbol, no ha pintada nada extraordinario. Bueno, se podría decir lo mismo de Panamá. Un arribista, que se coló a última hora a la fiesta de los grandes.

Si, suena cruel, pero mucho dirán que llegamos tarde, pero llegamos, con más suerte que juego, y ayer, se vio demostrado que el trabajo en un esquema de 5 defensas se ejecuta con jugadores comprometidos y en buen condición física. ¿O no es así?

