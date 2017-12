Cansados de que esté figurando

Algunos atletas y dirigentes deportivos no les agrada la actitud del director general de Pandeportes, Mario Pérez, de figurar en todo acto de gobierno, sea o no de Pandeportes y de solo estar cuando los deportistas ganan en las disciplinas solo para tomarse fotos y decir que la institución los apoyo. El deporte debe tener apoyo desde el inicio y no solo cuando se gana.

Probeis molesta al Premundial U23

Probeis está chocando con los juegos del Premundial U23. Esperemos que no se prolongue y choquen con los del torneo juvenil en verano.

“Kenny Serracín estará para verano”

El contralor Fredy señaló que: la constructora del nuevo estadio Kenny Serracín me confirma que los chiricanos jugarán [allí] en el verano.

Ahora dice que lo malinterpretaron

El panameño Kenneth Zseremeta, destituido como entrenador de la Selección Nacional en la categoría Sub20 por decir que las jugadoras estaban desnutridas, se defendió en el diario venezolano El Universal: “me refería sobre una dieta específica para suplir las necesidades energéticas para el rendimiento de la jugadora. Nunca me referí a situación país, nunca toqué el tema que estuvieran pasando hambre las jugadoras, pero usaron mis declaraciones como tema político y sobre eso no opino”.

El Kenny Serracín a buen ritmo

Ya algunos aficionados al béisbol señalan que le gusta como va quedando el nuevo Kenny Serracín. Y podría estar listo para verano de 2018. La pregunta de esos fans es que ¿se usará sólo para el béisbol?

El voleibol sigue sin tener el apoyo

lEl voleibol sigue esperando que se le brinde apoyo a los eventos nacionales e internacionales. así lo denunció Javier Ortega, federado.

Rebajas en servicios y varios productos

La AFUTPA está en promoción y ofrece a sus miembros afiliados descuentos de todo tipo. Esta vez en una clínica dental de hasta la mitad del costo en consulta general. Da ganas de meterse.

Panamá estaría con Rusia en grupo

Rusia, España, Irán y Panamá tienen un 79.4% de probabilidades de formar un grupo en Rusia en el Mundial 2018 según Mr. Chip, comentarista y analista de la cadena de deportes ESPN.

Fotos y más fotos de los técnicos

Los técnicos mundialistas Hernán Gómez, de Panamá,...