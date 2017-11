Bolillo vuelto paleta en Rusia

El director técnico de la selección de Panamá, el colombiano Hernán "El Bolillo" Gómez, está acostumbrado al calor tanto en su nata Colombia como en los últimos años en Panamá, pero ayer varias fotos de el cubierto hasta la cara demostraron que no soportó el frío en Rusia. El DT está allá para participar en el sorteo del Mundial y dijo que le da igual con quien le toca en el grupo.

Parra pide ir al estadio para la fiesta

El DT Richard Parra sigue creyendo en el fútbol criollo y por eso pide a la afición asistir al Rommel para la final de la LPF este sábado.

Qué xopa con estos japoneses

Las Águilas Metropolitanas del Probeis tienen a dos refuerzos japoneses, ‏Shogo Hiroa e Hiroki Sawasaka, y ya algunos se preguntan como se comunican con sus compañeros y equipo técnico. Pues, la novena informó que ellos son jugadores que hablan poco inglés, pero gracias a la tecnología de ‘Google Traductor’ es easy [sencillo]. Saben que fue lo primero que aprendieron fue el tradicional panameño: "Que xopá". Bueno, algo es algo.

Panamá no es sólo fútbol, ¡señores!

La actividad deportiva nacional no para: la reciente Vuelta a Chiriquí y el Probeis y otros eventos han sido opacados por el sorteo del Mundial de Rusia, que será mañana. Alguno medios solo están metido en eso.

Ni mil personas vieron esta semi

La pasada semifinal de la LPF entre Plaza y Árabe sólo 763 personas pagaron para ver ese juego, incluyendo la preventa. ¿Cuánto había en cortesías? Así, ninguna liga se puede sostener a futuro. ¿No?

Botado por decir la verdad

El panameño Kenneth Zseremeta, uno de más exitoso del fut de damas venezolano, fue destituido por tener la valentía de confesar que sus futbolistas están desnutridas y jugaron así en los pasados Bolivarianos. La FVF argumentó "bajo rendimiento".

A Brown le da igual el sorteo de Mundial 2018

El exfutbolista Roberto Brown posteó en redes: No me interesa en que grupo del mundial quedaremos, yo estoy feliz porque los muchachos ya lo lograron. Me interesa ver en cada provincia esto: ver foto.

Artista israelí usa a Román como inspiración de un tremendo cuadro

El embajador de Israel, Gil Artzyeli, se entregó a la FEPAFUT un retrato de Roman Torres hecho por el reconocido carica...