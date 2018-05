Empresario malasio dispuesto a pagar nuevo precio récord por café panameño Escrito por Redacción. Publicado en Economía

EFE | El empresario malasio Jason Kew, que en 2017 pagó el precio histórico de 601 dólares por libra de un café especial de Panamá, dijo que este año está dispuesto a dar la pelea e incluso establecer otro récord por hacerse con un nuevo lote del grano panameño en una subasta en julio próximo.

Kew, propietario de la empresa Sydney Coffee Business, está establecido en Australia desde hace 7 años y abastece a clientes de ese país y China, explicó en una entrevista con Acan-Efe tras participar en la XXII Cata Internacional "The best of Panama", que finalizó el pasado 26 de mayo en localidad de Boquete, ubicada en el occidente panameño.

Este empresario malasio de 50 años fue uno de los catadores del evento, en el que un lote de café especial geisha lavado, el Elida Geisha Green Tip Washed, de Lamatus Family Estates, logró el mayor puntaje de la competencia: 94,66 sobre 100 puntos. Ese calificación supone un nuevo récord, porque es la más alta lograda en competencias de este tipo "en el mundo", dijo entonces a Acan-Efe el juez principal de la cata internacional, el australiano Will Young.

El Elida Geisha Green Tip Washed de Lamatus Family Estates saldrá a subasta electrónica el próximo 19 de julio, junto a los 48 mejores lotes de las cinco categorías que participaron en la cata: granos tipo geishas lavados, geishas naturales, tradicionales lavados, tradicionales naturales y pacamaras. En la subasta del año pasado, fue Kew el que impuso un récord de precio al pagar 601 dólares la libra por un lote del geisha de la Hacienda La Esmeralda.

"No fue nada fácil quedarse con este histórico lote, porque aposté 279 veces en la subasta contra quienes querían quedarse con ese geisha, hasta que aposté lo máximo en ese momento", recordó Kew. Confesó que sus clientes pagaron el asombroso costo de 50 dólares por cada taza de ese café especial panameño, que en la cata previa a la subasta obtuvo 94,1 sobre 100, un récord que fue roto este año por el Elida Geisha Green Tip Washed, de Lamatus Family Estates. Kew dijo que el geisha de la Hacienda La Esmeralda que compró en el 2017 "es el mejor café que ha probado", y relató que "cuando sus clientes degustaron un poquito de ese café, fue una experiencia que se vive pocas veces en la vida".

Este 2018, confesó el experto, tiene la esperanza de llevarse, otra vez, el mejor café de Panamá. El geisha, la estrella de los cafés especiales panameños, se cultiva en la región montañosa de Boquete, en Tierras Altas y en Renacimiento, en el occidente de Panamá, a altitudes que alcanzan hasta los 1.800 metros sobre el nivel del mar. La industria cafetera de Panamá es marginal, pero el país se ha especializado en producir cafés especiales como el geisha, que se comercializa con precios récords especialmente en Asia y Europa.

