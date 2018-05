Rechazo a cargo por uso de paneles solares; ASEP confirma que siguen consultas Escrito por Ciara Morris. Publicado en Economía

Una propuesta de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que busca modificar el régimen tarifario para establecer un cobro adicional a las residencias o empresas que instalen paneles solares, ha generado reacciones en contra por parte de agentes del sector que afirman que con esta medida habrá un impacto en el costo de la energía eléctrica y que contradice los anteriores incentivos establecidos por la institución a favor del uso de energías renovables.

El administrador de la ASEP, Roberto Meana, aseguró que “no es cierto que le pondremos un impuesto al sol” y explicó que “el cargo adicional sería para las personas que tienen panel solar y que cuando no tienen energía porque no hay sol o porque su panel no funciona, utilizan las redes de energía convencionales”.

Meana informó que ese punto fue excluído de la discusión general y se apartó para analizarlo por 60 días más.



Gustavo Adolfo Bernal, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), señaló que “pareciera que la ASEP está tratando de beneficiar a las distribuidoras en vez de al cliente como lo indica la Ley”. Manifestó que ya enviaron una carta a la institución solicitando que “dejen las cosas como están”.

Noris Vega, vocal de la Cámara Panameña de Energía Solar y dueña de la empresa ESCO, manifestó que “el gremio rechaza totalmente esta propuesta, ya que con esto están contradiciendo los incentivos a favor del uso de las energías renovables”.

El exalcalde de Panamá y director ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Solar, S.A. (NSOLAR), Juan Carlos Navarro, publicó que “si tuvieran vergüenza renunciaban todos los directivos de ASEP, ante su propuesta inmoral”.

Consumidores confían en que no se concretará la iniciativa

ML | Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA), afirmó que no creen que esa iniciativa llegue a concretarse y que así el consumidor no se verá afectado. Sin embargo, afirmó que participarán de las consultas para exigir que ASEP justifique sus intenciones.

En redes sociales se registró el descontento por la iniciativa de ASEP

