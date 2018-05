“Viviendas preferenciales no subirán” Escrito por Yessika Calles. Publicado en Economía

El 78% de los consumidores panameños compra viviendas dentro del interés preferencial hasta 120 mil dólares, por lo que estos proyectos no aumentarán de precio, así lo explicó Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda).

“Aumentar el rango del interés preferencial no es la solución en este momento, sería más bien perjudicial”, dijo Suárez.

Según la empresaria “el incremento salarial a trabajadores de la industria de la construcción tendrá un impacto negativo para un sector que ya se mantiene en desaceleración, por lo que no es recomendable trasladar este aumento al costo de viviendas de interés preferencial, que es uno de los motores principales de la industria”.

Suárez señaló que “este aumento salarial va a tener implicaciones, vamos a dejar de ofertarle muchísimas menos casas a los consumidores en los precios que la gente puede comprar, una buena cantidad de proyectos no se van a construir y una buena cantidad de empleos no se van a generar y va haber menos circulante en la economía y eso nos va afectar a todos”.

Aunque las viviendas de este rango no aumentarán de precio, en el resto de obras sí lo tendrá. Afirma que no se mantiene optimista y la industria no se estabilizará hasta después de tres años.

“Convención Colectiva fue terrible”, Suárez

ML | Para la directora ejecutiva de Convivienda, Elisa Suárez, “la negociación de la Convención Colectiva Suntracs-Capac fue terrible”. La empresaria manifestó que para la próximo negociación de esta convención “se deben incluir otros sindicatos, no sólo el Suntracs, porque los trabajadores tienen el derecho de decidir cuál va a ser su camino”. Además afirmó que “tiene que ser la mayoría la que decida por su mayoría, no la minoría”.

Yessika Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CallesYessika

Instagram: metrolibrepty

Imprimir Correo electrónico