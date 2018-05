Café de Panamá impone nuevo récord en Cata Internacional Escrito por EFE. Publicado en Economía

EFE | Sorprendidos quedaron los productores del café especial de Panamá, tras conocer el resultado final de la XXII Cata Internacional "The best of Panama", con los 94,66 puntos que logró el geisha lavado del lote Elida Geisha Green Tip Washed de Lamatus Family Estates.

El grano premiado fue cultivado a 1.800 metros sobre el nivel del mar y se alzó con el mejor puntaje de la competencia, donde tres de los 17 jueces internacionales le dieron 97 puntos.

Se trata de un nuevo récord que impone Panamá en calidad de café especial, con este lote ganador, porque es la puntuación más alta lograda en competencias de café en el mundo, una taza casi perfecta, dijo a Acan-Efe, el juez principal de esta competencia internacional, Will Youn, de Australia.

Youn adelantó que regresará a Panamá por la taza de 100 puntos.

"El lote ganador obtuvo muy altas calificaciones, porque los cafés que probamos en el the Besf of Panama, pudimos encontrar evaluaciones de 94, 96 y 97 puntos. Este es el único país en el mundo donde pasa esto", enfatizó Will Youn.

En la competencia que se realizó en la localidad de Boquete, en la región montañosa occidental panameña, en la categoría de Geisha Natural se alzó con el primer lugar el lote Elida Geisha Green Tip Natural con 93,63 puntos de Lamastus Family Estates, del productor Wilford Lamastus.

El primer lugar del café Tradicional Lavado lo ganó el lote Esmeralda Cañas Verde Tradicional con 90 puntos de la Familia Peterson.

El primer lugar del café Tradicional Natural lo ganó el lote Dundcan con 90,25 puntos de café Kotowa y en la categoría de Pacamara ganó el lote Dundcan 92,13 puntos de Café Kotowa, ambos lotes del productor Ricardo Koyner.

Los jueces quedaron complacidos con el café de Panamá al afirmar que en este país es donde están los mejores granos y la calidad sigue mejorando cada año, porque estos productores son pioneros en este tipo de café, a pesar que la producción fue baja este año, la calidad fue extraordinaria, señaló a Acan-Efe Mike Perry, un juez de Estados Unidos.

"No puedo ni explicar que significa este triunfo, me siento orgulloso, este premio se obtiene una vez en la vida o en una generación", dijo emocionado el productor Wilford Lamastus.

El galardonado es también el presidente de la Asociación de Café Especial de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés), al obtener también el premio "Copa de Panamá", por ser el productor que más premios alcanzó en la competencia.

Ricardo Koyner, productor de Boquete, agregó que este es el esfuerzo del café de Panamá y es una gran oportunidad que jueces internacionales evalúen que el país centroamericano tiene cafés de altísima calidad porque triunfó la caficultura y estamos asombrados y contentos con el esfuerzo de tantos productores, porque cada año Panamá le demuestra al mundo que tienen los mejores cafés finos.

Ahora SCAP se prepara con estos inusuales resultados para la subasta electrónica que será el próximo 19 de julio.

En esa actividad compradores internacionales de los cinco continentes ponen su mirada en el café fino de Panamá y apostarán por los lotes que alcanzaron los mejores puntajes en esta competencia, donde por primera vez, los tradicionales naturales superaron los 90 puntos sobre 100 en una competencia internacional.

Imprimir Correo electrónico