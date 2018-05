Panameña ganó premio como "Mujer Sobresaliente del Sector Marítimo- Portuario" Escrito por Redacción Web. Publicado en Economía

La profesional panameña, Tuñón Guerra es la ganadora del Premio Marítimo de las Américas 2018, en la categoría “Mujeres Sobresalientes del Sector Marítimo – Portuario”, logro alcanzado gracias a su notoria trayectoria profesional y destacado compromiso en el sector, otorgado de parte de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asimismo, apoya proyectos regionales de la Comisión Centroamericana de Puertos (COCATRAM), en donde impulsa a las mujeres a tomar un rol más representativo en el sector Marítimo – Portuario por medio de una participación activa en los departamentos operativos así como en foros de señalización, hidrográfica y protección portuaria.

Entre las demás distinciones que ha recibido por su brillante trayectoria, se encuentran: Vice President Internacional Association of Port and Harbours (IAPH) Central and South American Region, Vice President Internacional Association of Port and Harbours (IAPH), Women Forum Central and South American Region y Miembro de la Comisión de Logística y Transporte del Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Panamá (SENACYT). Además es la Presidenta del Comité Técnico de Competitividad, Innovación y Logística, De la Comisión Interamericana de Puertos, de la OEA.



Asimismo, es máxima figura encargada de la Dirección General Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares ; uno de los 4 pilares que conforman las Direcciones Generales de la Autoridad Marítima de Panamá, que es el responsable de programar y coordinar los planes de desarrollo del Sistema

Portuario Nacional, así como administrar, ampliar y conservar los puertos e instalaciones portuarias y comerciales de uso público; además, tiene la responsabilidad de proveer las facilidades de navegación y de más servicios que las naves requieren.

El Premio Marítimo de las Américas 2018, en la categoría “Mujeres Sobresalientes del Sector Marítimo – Portuario, le fue entregado en el marco del II Seminario Hemisférico sobre Responsabilidad Social Empresarial y Equidad de Género, cuyo lema para este año fue “Creando un sector portuario competitivo e incluyente”, el cual se lleva a cabo en la ciudad de Lima, Perú.

