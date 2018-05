Opiniones divididas sobre el liderazgo económico de Panamá en la región Escrito por Yessika Calles. Publicado en Economía

Un análisis de la publicación digital Latinvex señala que Panamá ha reemplazado a Chile como el país más rico de América Latina y que va a mantener su liderazgo los próximos cinco años, esto en base a datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La publicación utiliza cifras del poder adquisitivo de paridad (PPP) del Producto Interno Bruto per cápita para medir la riqueza.

En promedio el PIB PPP de América Latina es de $14.503 y el de Panamá es $24.029 comparado con $22,860 de Chile. Ante este análisis, empresarios y economistas panameños señalan que la riqueza per cápita de Panamá no puede ser medida en base al PIB del país, ya que son otros factores los que realmente miden este estado.

También coincidieron en que a pesar de que Panamá es el país de la región que más crece, a lo interno, no se está percibiendo por la mala distribución.

¿Qué quiere decir la riqueza per cápita?

ML | La riqueza per capita es un indicador comúnmente usado para estimar la riqueza económica de un país. Numerosas evidencias muestran que la renta per cápita está positivamente correlacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país. Es la relación que hay entre el PIB y la cantidad de habitantes de un país. Para obtenerlo, hay que dividir el PIB de un país entre el total de su población.

C.Morris | Y.Calles

