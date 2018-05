Acobir: Alquiler será la opción ante incremento Escrito por Yessika Calles. Publicado en Economía

Tras el aumento salarial a trabajadores de la industria de la construcción, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), prevé que las propiedades de $120 mil que corresponden al interés preferencial van a tener un valor de $132 mil el próximo año, por lo que van a estar fuera del margen preferencial y los compradores potenciales ya no van a poder comprar, la única opción que tendrán es alquilar, ya que los ingresos familiares que solicitan los bancos también aumentarán.

Aldo Stagnaro, presidente de ACOBIR, manifestó que “cuando empiece a aplicar esta alza se espera que las propiedades de $120 mil van a estar valiendo 132 mil dólares y van a estar fuera del interés preferencial”.

Stagnaro explicó que los potenciales compradores ya no van a poder comprar porque el interés se disparará y el banco que anteriormente como pareja te pedía $1,200 como ingreso familiar para adquirir una propiedad, ahora te va a pedir $1,700 y resulta que como pareja no suman esos $1,700, no aplicas, les va a tocar elegir una casa más económica o alquilar. Según el presidente de ACOBIR lastimosamente ante esta situación solo queda “acostumbrarse”.



Stagnaro apuntó que “a las parejas jóvenes les va a tomar un poco más de tiempo hacer la inversión, anteriormente y hasta hoy, el panameño puede adquirir una casa pero ya con estos incrementos se le va hacer más difícil, a las parejas jóvenes les va tocar alquilar por un tiempo. Les va a tocar ahorrar, ajustarse por un tiempo y después comprar, pero la facilidad de adquirir una propiedad se va a minimizar”, dijo.



El empresario afirmó que “como industria nos toca ajustarnos. vamos a empezar a ofrecer lo que la demanda de las personas pueda pagar”.



Explicó que lo que posiblemente suceda y ya está ocurriendo es que proyectos que antes eran de 150 metros cuadrados los están reestructurando y van recortarlos a 75 metros cuadrados (apartamentos), pero esto no es para la familia que tenía dos hijos, esto es para una pareja que acaba de empezar o tiene un hijo.



“La otra opción es irnos a apostar más hacia las afueras que no está mal si lo miras con luces altas porque viene el Metro. La Línea 2 va a cambiar muchísimo, mi sugerencia es que inviertan cerca de los que va a ser la Línea 2 y 3”, dijo.





