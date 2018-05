En menos de seis meses sacrifican a 800 reses infectadas con brucelosis Escrito por Yessika Calles. Publicado en Economía

Desde finales de 2017 a la fecha se han sacrificado alrededor de 800 reses que han salido reactores a la enfermedad de brucelosis bovina, así lo explicó el Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Eduardo Carles. Según el titular del MIDA las reses contagiadas son de contrabando y provienen de Costa Rica.

Carles hizo un llamado a denunciar a los ganaderos que realizan esta mala práctica. “Lo primero que hay que hacer es invitar al productor a que denuncie a su vecino, a su entorno, quien está contrabandeando animales con brucelosis, en este caso de Costa Rica”, dijo Carles.

Agregó que “hemos puesto a disposición el sacrificio de estos animales, la Ley lo dice y estamos trabajando en acelerar ese proceso, ya hemos tenido reuniones sobre ese caso, vamos a mandar nuevamente un equipo de campaña a Chiriquí para el mes de junio”.

Carles indicó que el área del control fronterizo es la que está más afectada en estos momentos, pero se puede reforzar.

Señaló que “invitamos al productor a que denuncie a la finca de al lado para saber quién es el que está en esa situación y estoy seguro que podemos detectarlo y trabajar con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) sobre eso”.

Para el ganadero Julio Ramírez “el tema no es tanto la brucelosis per se, el problema es que sobre todo a través de la frontera con Costa Rica están trayendo animales enfermos sin cumplir con los requisitos de la Ley y esos animales después que cruzan la frontera los mueven a lo largo del país porque no hay verdaderos controles de la movilización del ganado”.

La Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), capítulo de Chiriquí, ha manifestado su preocupación por los casos de fincas reactoras a pruebas de brucelosis que realiza el MIDA y según ellos las hacen de forma secreta.

Yessika Calles

Twitter: @CallesYessika

