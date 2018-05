Duty Free de 28 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Sueñan con transporte eficiente

Usuarios sueñan con un Panamá en donde el transporte público sea tan eficiente que manejar sea la última de las opciones al salir a la calle, pero sin una flota suficiente de metrobus, además del mal estado de estos vehículos, falta de frecuencia, alternativas de transporte caras e inseguras, entre otras anomalías, ¿cuándo las personas se podrán desprender de sus carros?



Inversión saldrá de la tarifa

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. informó que la inversión en el proyecto de la cuarta línea saldrá de la tarifa que pagan todos los consumidores del servicio de energía eléctrica.



Puertos del Pacífico descuidados

Expertos señalan que en Panamá están fortaleciendo los puertos en el Caribe y descuidando los de Pacífico, mientras la competencia extranjera está viendo como vuelve sus puertos más competitivos.



No reemplazará a la viceministra

Muchos cuestionaron la designación de Alberto Alemán como jefe negociador para el TLC con China, ya que la que siempre ha llevado estos temas es la viceministra de Negociaciones Comerciales Internacionales de Panamá, Diana Salazar. Se habló hasta de un posible reemplazo, sin embargo ya fue aclarado: Salazar seguirá a cargo de las negociaciones internacionales y Alemán es para que dedique tiempo completo a este TLC.



Exportación de sandía en España

Agroexportadores celebran que Panamá ganó terreno en el mercado europeo con la exportación de sandías, luego de que España registrara un retraso en la cosecha y exportación de la fruta. Esto hizo que el rubro panameño se comercializara en el país.



La gente prefiere café “gourmet”

La demanda de café ‘gourmet' en el país aumentó. Ahora cafeterías ofrecen nuevas especialidades para atraer a sus consumidores. La gente paga hasta $9 por una taza de café preparada de manera distinta y más allá de lo tradicional. Expertos afirman que la apertura de cafeterías gourmet ha promovido la importación para suplir la demanda.



¿Ahora sí bajará el combustible?

A inicios del fin de semana, hubo un colapso total del precio del petróleo. Cayó 2.7% a $68.82 el barril. Se espera que este precio se refleje en el combustible, si se mantiene, en 2 semanas.



Nominado a premio ambiental

El Canal de Panamá fue nominado al premio medioambiental de Lloyd's List, una de las publicaciones más antiguas de la industria marítima, por el Programa de Reconocimiento Ambiental "Green Connection".



Denuncian comercio por ruidos

El representante de San Francisco denunció al comercio “Urbano” de realizar molestos ruidos hasta altas horas de la noche. Exigen que el Municipio y la policía intercedan para tener paz en las noches.



Necesitan a más técnicos que licenciados

Empresarios aconsejan a los estudiantes graduandos que no se encasillen en las mismas carreras universitarias, ya que la industria necesita más técnicos que licenciados. Advierten que hay una sobrepoblación de licenciados y se está dejando a la deriva las carreras técnicas donde hay plazas laborables.



¿Prefieren contratar ‘freelancers’?

Un estudio de Tendencias Globales en Capital Humano reveló que un 16% de las organizaciones sociales a nivel mundial están contratando personal “freelance”, debido a que es más factible de manera financiera.



Sigue la venta “bruja” de queso

Hace pocos meses las autoridades activaron las alarmas por la venta de queso blanco en las calles sin el debido registro sanitario, se montó todo un operativo y algarabía por esto, pero, al parecer ya se les olvidó seguir inspeccionando. En los predios de la Estación del Metro de San Miguelito este queso se vende como “pan caliente” a cualquier hora del día y no hay ninguna vigilancia en el lugar. Esto deja muchas dudas de los operativos que se realizan. ¿Sólo lo hacen cuando suenan las alarmas? ¿Mientras no pasa nada?

Más seguridad informática

Se necesitan más profesionales en seguridad informática. Hay demasiados estudiantes optando por programación y sistemas, pero las empresas necesitan asegurar su información y datos.

