Duty Free de 25 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

El presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), Demóstenes Pérez, señaló que no está de acuerdo con que el título del Canal de Panamá se toque si se llegase a aprobar una Constituyente, pero destacó que sí deberían contemplar la creación de una entidad más sólida para la administración del sector logístico, ya que actualmente está bastante disperso.El equipo de abogados de EE.UU. del expresidente Ricardo Martinelli "evalúan la posibilidad de proceder legalmente" contra el exembajador de EE.UU en Panamá, John Feeley, por sus declaraciones.Hay quienes no ven problema en el convenio de Suntracs-USMA, ya que consideran que la diversidad ideológica y de pensamiento debe prevalecer en todo centro de educación superior.Representantes de 11 empresas panameñas que viajaron a Chile a promocionar productos con miras a introducirlos en ese mercado, concretaron 96 citas en una rueda negocios realizada en ese país. Alrededor de seis grandes empresas de Chile figuran como potenciales compradores de los productos panameños, así lo dio a conocer el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). No descartan que dentro de poco exporten productos a ese país.Buenas noticias entre tantos aumentos. El petróleo finalmente cedió y cayó 1.3% a $70.91 el barril. Recordemos que nuestro país no compra petróleo sino combustible, así que si esta baja se mantiene, se verá reflejado en los precios en Panamá en dos semanas.El expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, Rommel Troetsch, habló en la Asamblea Nacional sobre el posicionamiento de Panamá en el mundo globalizado. Troetsch destacó que el 70% de ingresos del país provienen del sector servicios, el 11% del PIB de la industria marítima que genera 50 mil empleos directos y 65 mil indirectos.La Unesco solicitó suspender el plan de uso de suelo del Parque Nacional Coiba, que fue aprobado el pasado 3 de enero y pide evaluar los posibles impactos negativos del plan al valor universal de Coiba.¿Sabía usted que desde el 2014 en el Canal de Panamá no se contrataban prácticos? Ayer la UPCP recibió a los 16 prácticos en Preparación (PUP) contratados recientemente por la ACP en la sede de su gremio.La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) debatirá y discutirá hoy, en el Sheraton, el tema, “Economía Digital y Desarrollo Productivo en Panamá: Una hoja de ruta en Panamá”.Para el economista Felipe Chapman, es “absurdo” que haya medicamentos ya aprobados y aceptados mundialmente y que en Panamá se siga escuchando “que el medicamento está agotado en el país, tanto en farmacias privadas como públicas por el MINSA”.La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sancionó a un banco de la localidad por violaciones a las normas legales vinculadas a la prevención del blanqueo de capitales. ¡Cuidado!“La industria de la construcción se volverá a reactivar al menos en un mes”, así lo advirtieron especiales del sector. Pronostican que pese a la huelga que duró casi un mes, la industria volverá a dinamizarse. Ya se están reprogramando las solicitudes de cementos y concretos; el lado negativo es que las empresas proveedoras no pueden tener de un día para otro los materiales que necesita el sector, ya que trabajan con una programación. Al parecer ahora hay optimismo por parte de los empresarios.¿Hasta cuando con este discurso? El Suntracs sigue denunciando la “campaña de odio en redes y medios”. El malestar se eleva porque una emisora les suspendió su boletín que se transmitía como anuncio pagado.

